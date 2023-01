NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag die hohen Kursgewinne vom Freitag noch etwas ausgebaut. Gestützt werden die Börsen weiterhin von der Öffnung des chinesischen Marktes nach den Covid-Restriktionen und auch von der Erwartung langsamerer Zinserhöhungen in den USA.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 33698,55 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,33 Prozent auf 3908,08 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es mit 0,89 Prozent auf 11138,45 Punkte etwas stärker nach oben./bek/he