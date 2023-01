Tesla vor der Zerreißprobe – Boom or bust?

Tesla ist der erfolgreichste Hersteller elektrobetriebener Autos und SpaceX eines der erfolgreichsten Raumfahrt-Unternehmen der Gegenwart. Dabei hat erst der Eintritt privater Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin von Jeff Bezos oder Virgin Galactic von Sir Richard Branson die Kosten in der Raumfahrt-Industrie dermaßen gedrückt, dass sie kommerziell nutzbar wurde.

Das große Aushängeschild von Elon Musk ist aber Tesla. Innerhalb von nur 2 Jahren hatte sich der Aktienkurs bis November 2021 glatt ver-10-facht und Musk damit zum reichsten Menschen der Welt gemacht. Tesla war an der Börse mehr wert als alle anderen Autohersteller der Welt zusammen! Doch das war auch der Höhepunkt, der Rest ist bekannt: Steigende Preise und Lieferengpässe führten zu 2-stelligen Inflationsraten, der Ukraine-Krieg befeuerte dieses Szenario noch in Form explodierender Energie-Preise, worauf die Notenbanken mit radikalen Zinserhöhungen reagierten und so die Wirtschaft abwürgen, um die Inflation einzudämmen. Inzwischen geht kaum noch jemand davon aus, dass Europa oder die USA nicht mit Volldampf auf eine Rezession zusteuern.

In der Folge stürzten auch die Börsenkurse ab und machten 2022 zu einem der schlechtesten Börsenjahre aller Zeiten. Insbesondere Technologie- und Wachstums-Aktien verloren 2-stellig, nicht selten mehr als 50% oder manchmal sogar mehr als 90% vom 2021er Hoch. Auch Tesla stürzte gnadenlos ab: Innerhalb von 6 Monaten ging es von 400 Richtung 200 US-Dollar runter, dann erfolgte im Herbst eine Erholungs-Rallye Richtung 300 US-Dollar. Bis Ende Dezember brach der Kurs dann nochmals um mehr als zwei Drittel ein und stoppt nur marginal über der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Elon Musk fuhr in 2022 einen Rekord ein, denn noch nie hatte ein Mensch zuvor mehr als 200 Mrd. US-Dollar in einem Jahr verloren.

Blick nach vorne, nicht (nur) zurück

Ein gewaltiger Kurseinbruch, doch im Vergleich zu den anderen Autoherstellern ist Tesla noch immer sehr hoch bewertet. Ob sich die Aktie für ein Investment lohnt, macht sich auch an der Bewertung fest und nicht nur an den – hoffentlich – rosigen Aussichten.

Neben der allgemeinen Marktschwäche gibt es bei Tesla viele hausgemachte Probleme und Herausforderungen, aber auch Chancen.