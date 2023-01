NeuroDerm gibt äußerst positive Ergebnisse der Phase-III-Studie BouNDless zur Evaluierung von ND0612 bei Parkinson-Patienten mit motorischen Fluktuationen bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Rechovot, Israel (ots/PRNewswire) -- ND0612, eine kontinuierliche subkutane (SC) Infusion von flüssigemLevodopa/Carbidopa (LD/CD) über 24 Stunden/Tag, zeigte im Vergleich zu oralemLD/CD eine überlegene Wirksamkeit für den primären Endpunkt ("ON"-Zeit ohnelästige Dyskinesien, auch "Good ON"-Zeit genannt) und den wichtigstensekundären Endpunkt ("OFF"-Zeit). 1- ND0612 zeigte auch eine überlegene Wirksamkeit bei mehreren vordefiniertensekundären Endpunkten, einschließlich des MDS-Unified Parkinson's DiseaseRating Scale Part II Score (MDS-UPDRS, motorische Erfahrungen des täglichenLebens als Unterpunkt), des generellen Eindrucks des Patienten von einerVeränderung (Patient Global Impression of Change, PGIC) und des generellenklinischen Eindrucks von einer Verbesserung (Clinical Global Impression ofImprovement, CGI-I) . 1- Die systemischen unerwünschten Ereignisse von ND0612 waren typisch für das gutetablierte Sicherheitsprofil von oralem LD/CD. 1,3 Reaktionen an derInfusionsstelle, die mit der Behandlung mit ND0612 in Verbindung gebrachtwurden, waren meist nicht schwerwiegend und von leichtem bis mittleremSchweregrad.1- ND0612 wurde gut vertragen. Nur 6,3 % der Patienten, die auf ND0612randomisiert wurden, brachen die Studie ab, darunter 5,5 %, die die Studieaufgrund von Nebenwirkungen abbrachen. 1Die NeuroDerm Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MitsubishiTanabe Pharma Corporation (MTPC), gab heute äußerst positive Ergebnisse dermultizentrischen, randomisierten, doppelblinden Phase-III-Studie BouNDless(DBDD) bekannt. ND0612 ist eine kontinuierliche, 24 Stunden/Tag subkutanverabreichte (SC) Infusion von flüssigem Levodopa/Carbidopa (LD/CD) fürParkinson-Patienten mit motorischen Fluktuationen. Die Studie, die ND0612untersuchte, erreichte ihren primären Endpunkt der "Good ON"-Zeit.1Nach zwei aufeinanderfolgenden Open-Label-Perioden zur Optimierung der oralenLD/CD und ND0612 wurden die Patienten für eine 12-wöchige DBDD-Periode entwederauf ND0612 oder orale LD/CD randomisiert.4 Die Behandlung mit ND0612 zeigte eineÜberlegenheit gegenüber der oralen LD/CD, mit einem statistisch signifikantenUnterschied (p<0,0001) von 1,72 Stunden bei der "Good ON"-Zeit.Die Studie zeigte auch positive und klinisch aussagekräftige Ergebnisse für denwichtigsten sekundären Endpunkt der "OFF"-Zeit (p<0,0001) und andere sekundäreEndpunkte, einschließlich des MDS-Unified Parkinson's Disease Rating Scale PartII Score (MDS-UPDRS, motorische Erfahrungen des täglichen Lebens als Unterpunkt)(p<0,0001), des generellen Eindrucks des Patienten von einer Veränderung(Patient Global Impression of Change, PGIC) (p<0,0001) und des generellenklinischen Eindrucks von einer Verbesserung (Clinical Global Impression ofImprovement, CGI-I) (p<0,0001).1"Mit diesen positiven Ergebnissen für den primären Endpunkt und vier sekundäreEndpunkte hat ND0612 sein Potenzial als wirksame Behandlungsstrategie fürParkinson-Patienten mit motorischen Fluktuationen trotz Optimierung der oralen