Kaum jemand kennt ein Unternehmen so gut, wie die hauseigenen Führungskräfte, Vorstände und Aufsichtsräte. Die Insider können häufig so gut wie kaum ein anderer vorhersagen, wie sich das Geschäft in den kommenden Monaten entwickeln wird – und damit die Performance am Markt. Zwar beeinflussen nicht nur interne Faktoren die Entwicklung der Unternehmenstitel. Dennoch haben Insider oft den richtigen Riecher: Laut Handelsblatt haben zwar auch von Insidern gekaufte Aktien im schwierigen Börsenjahr 2022 Verluste gemacht. Doch die von ihnen verkauften Aktien verloren noch einmal deutlich mehr.

Am besten lief es im vergangenen Jahr für Jutta Roosen-Grillo, Ehefrau von Ulrich Grillo, Aufsichtsratschef bei Rheinmetall. Im Januar 2022 kaufte Roosen-Grillo Rheinmetall-Aktien für gut 35.000 Euro. Damit konnte sie bis Ende des Jahres einen Gewinn von über 40.500 Euro machen, also einer Rendite von gut 115 Prozent. Rein rechtlich ist das kein Problem, solange Insider, zu denen eben auch Ehe- und Lebenspartner zählen, die Käufe und Verkäufe bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) melden.