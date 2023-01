Image-Problem der Logistikbranche - Lucas Fischer verrät, wie Logistikunternehmen mit Vorurteilen aufräumen sollten (FOTO)

Gera (ots) - Als Gründer und Geschäftsführer von TransLog Marketing hilft Lucas

Fischer Speditionen dabei, mithilfe von digitalen Strategien neue Kraftfahrer

einzustellen, um dem wachsenden Fachkräftemangel in der Logistikbranche

entgegenzuwirken. Im Folgenden hat er die vier wichtigsten Tipps verraten, mit

denen Logistikunternehmen einerseits die Nachwuchsgewinnung optimieren und

andererseits die Sichtbarkeit der Branche und ihre Attraktivität maximieren.



Logistikunternehmen haben große Mühe damit, der weiterhin hohen Nachfrage in der

Branche gerecht zu werden, weil ihnen schlicht das Personal dazu fehlt.

Problematisch dabei ist auch, dass diese Unternehmen im Vergleich zu anderen

Branchen wenig Aufmerksamkeit von potenziellen Nachwuchskräften erhalten.

Dennoch setzen vor allem Unternehmen im B2B-Segment kaum Maßnahmen ein, um sich

als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und über die eigene Branche zu

informieren. Potenzielle Kandidaten wissen damit schlicht nicht, was sie in der

Branche erwartet und werden allenfalls mit negativen Assoziationen konfrontiert.

"Umso wichtiger ist es, dass Logistikunternehmen ihr Image verbessern, mit

Vorurteilen aufräumen und auf die Vorteile ihrer Branche aufmerksam machen, um

qualifizierte Nachwuchskräfte anziehen zu können", betont Lucas Fischer,

Geschäftsführer von TransLog Marketing.