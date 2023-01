FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Nagarro haben am Montag ihre nach der Prognose für 2023 verzeichneten Verluste schnell wieder ausgebügelt. An ihr Tageshoch von 120 Euro kamen sie aber nicht mehr heran. Zuletzt kosteten sie mit 118,20 Euro noch 0,85 Prozent mehr als zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts am Freitag.

Der IT-Dienstleister will 2023 die Umsatz-Milliarde knacken, wird aber wohl weniger profitabel wirtschaften. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sieht in dem Ausblick seine optimistische Haltung ungeachtet des konjunkturellen Gegenwinds bestätigt, wie aus einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf die Prognose von Nagarro hervorgeht./ajx/he

Die Nagarro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 118,2EUR gehandelt.