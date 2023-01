Peking (ots/PRNewswire) - China hat am Sonntag seine abgeschwächten

COVID-19-Maßnahmen eingeführt, während das Land nach drei Jahren strikten

Pandemiemanagements wieder zum gewohnten Leben zurückfindet.



Das Land hat seine Grenzübergänge für den Frachtverkehr sowie für ein- und

ausreisende Besucher wieder geöffnet. Außerdem wurden die Verfahren zur

Beantragung von Pässen und Visa für Geschäfts- und Urlaubsreisen chinesischer

Bürger wieder aufgenommen.





Quarantänebestimmungen und COVID-19-Tests vor Ort für einreisende Besucherwurden gestrichen, ebenso wie die präventive Desinfektion von Importwaren unddie Stichprobenkontrolle von Lebensmitteln in der Kühlkette.Das Land wird keine Quarantänemaßnahmen oder COVID-19-Massentests mehrdurchführen. Außerdem wurden die Maßnahmen zur Erfassung von Kontaktpersonenoder zur Bestimmung von Gebieten mit hohem und niedrigem Risiko eingestellt.Änderungen der PolitikChina hat den Umgang mit COVID-19 von Klasse A auf Klasse B herabgestuft und dasVirus aus der Liste der quarantänepflichtigen Infektionskrankheiten gestrichen,nachdem das Land eine Durchimpfungsrate von über 90 Prozent erreicht hat und dasCOVID-19-Virus einen geringeren Schweregrad aufweist.Während der Pandemie wurde COVID-19 als Infektionskrankheit der Klasse Beingestuft, unterlag aber in China den Präventiv- und Kontrollmaßnahmen für eineInfektionskrankheit der Klasse A, die mit strengen Maßnahmen wie Quarantäne undhäufigen epidemiologischen Untersuchungen einhergingen.China hat 40 anzeigepflichtige Infektionskrankheiten in drei Klassen (Klasse A,Klasse B und Klasse C) kategorisiert. Pest und Cholera sind alsInfektionskrankheiten der Klasse A klassifiziert. SARS, AIDS und Tuberkulosegehören zu den Infektionskrankheiten der Klasse B. Zu den Infektionskrankheitender Klasse C gehören Grippe und Mumps.Eine Infektionskrankheit wird auf der Grundlage einer umfassenden Bewertungmehrerer Faktoren kategorisiert. Dazu gehören die Merkmale des Erregers, dieSymptome, wie weit und schnell sich die Krankheit ausbreiten kann, wie stark siedie Gesundheit schädigt, ihr sozialer und wirtschaftlicher Einfluss sowie dieImmunitätslage der Bevölkerung und die Leistungsfähigkeit desGesundheitssystems, so Liang Wannian, Leiter des Expertengremiums COVID-19 derNationalen Gesundheitskommission Chinas (NHC)."Als die Pandemie ausbrach, stuften wir COVID-19 als Klasse-B-Krankheit ein,wandten aber wegen der schnellen Ausbreitung des Virus ein Management der Klasse