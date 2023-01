Paris Saint-Germain gibt Partnerschaft mit der führenden Vaping-Marke Geekvape bekannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Im Januar 2023 gab Paris Saint-Germain seine

Partnerschaft mit der weltbekannten Vaping-Marke Geekvape bekannt. Es handelt

sich dabei um den zweiten Sponsorenvertrag der beiden Parteien.



Als Marktführer in der Vaping-Branche konzentriert sich Geekvape weiterhin auf

den Sportsgeist, fördert ihn aktiv und bietet gleichzeitig gesündere

Alternativen für Menschen auf der ganzen Welt an. Seit 2021 ist Geekvape

offizieller Partner von Paris Saint-Germain. Diese Zusammenarbeit hat den

"Geek"-Geist durch spektakuläre Veranstaltungen, die ein breites internationales

Publikum anziehen, weiter verbreitet.





Der CEO von Geekvape Technology, Allen Yang, erklärte: "Ich freue mich, dassunsere Partnerschaft im letzten Jahr so erfolgreich war, und es ist eine Ehre,den Geist des gesunden Sports auch im neuen Jahr mit Paris Saint-Germainweiterzutragen, in Übereinstimmung mit unserem gemeinsamen Streben nachExzellenz und Eleganz für eine großartige neue und spannende Saison.""Durch die Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten und größtenFußballvereine der Welt erweitert Geekvape das Spektrum des Sport-Marketings undverleiht der Vaping-Branche neuen Schwung. Geekvape beabsichtigt, von derenormen Beliebtheit der Sportart Fußball zu profitieren, um die Liebe zum Sportund das Konzept der Gesundheit bei den Menschen auf der ganzen Welt zuverbreiten", fügte Allen Yang, CEO von Geekvape Technology, hinzu.Weltklasse-Fußballer wie Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar Jr. spielen fürParis Saint-Germain, und ihre optimistische sportliche Einstellung und dasVerlangen, die eigenen Grenzen auszutesten, stimmen mit dem Ethos von Geekvapesüberein.In Zukunft werden die beiden Parteien weiterhin zusammenarbeiten, um dieMöglichkeiten der "Geek"-Unternehmungen auszuloten, eine starke Verbindung mitFans auf der ganzen Welt aufzubauen und gleichzeitig die wichtige Botschaft andie Welt zu senden, dass es im Bereich des Sport-Marketings mehr Möglichkeitengibt.