Abgasskandal Fiat muss 8268 Euro Schadensersatz für bereits verkauftes WoMo bezahlen

Lahr (ots) - Das Landgericht München II hat Fiat Chrysler Automobiles

(FCA/jetzt: Stellantis) im Abgasskandal zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe

von 8268 Euro verurteilt - und zwar für ein bereits verkauftes Wohnmobil. In dem

von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer geführten Verfahren machte das Gericht in

seinem Urteil vom 15. Dezember 2022 deutlich, dass FCA den Verbraucher

vorsätzlich und sittenwidrig im Sinne von § 826 BGB geschädigt hat (Az.: 13 O

3213/21). In einem Wohnmobil der Marke Knaus hat FCA nach Ansicht des Gerichts

mit illegalen Abschalteinrichtungen die Abgasreinigung manipuliert. Die Kanzlei

Dr. Stoll & Sauer

an dem Urteil: Der Kläger hatte das Wohnmobil bereits während des Verfahrens

LG München II sieht im Abgasskandal Sittenwidrigkeit bei Fiat