NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank JPMorgan hat Anlegern am Montag zu Gewinnmitnahmen an den europäischen Aktienmärkten geraten. Nach den hohen Kursgewinnen seit Beginn des Schlussquartals 2022 seien die Antriebsfaktoren mittlerweile eingepreist, lautete die Begründung. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ist seit Anfang Oktober um fast 23 Prozent gestiegen.

Die Europäische Zentralbank bleibe auf die Eindämmung der Inflation fokussiert und werde die Leitzinsen weiter erhöhen, schrieb Stratege Marko Kolanovic in einer Studie. "Das dürfte Europas Aktien belasten". Nach den zuletzt hohen Kursgewinnen werde sich das Augenmerk der Investoren nun wieder auf die Ergebnisse der Unternehmen richten - und die dürften sich abschwächen./bek/he