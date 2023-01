Neueste globale Umfrage von ISAPS zeigt signifikantes weltweites Wachstum der ästhetischen Chirurgie

Mount Royal, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die Gesamtzahl der chirurgischen und

nicht-chirurgischen Eingriffe stieg um 19,3 %



Die International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) veröffentlichte

heute die Ergebnisse ihrer jährlichen globalen Umfrage zu

ästhetischen/kosmetischen Eingriffen, die einen Anstieg der Operationen von

plastischen Chirurgen im Jahr 2021 um insgesamt 19,3 % zeigte, mit mehr als 12,8

Millionen chirurgischen und 17,5 Millionen nicht-chirurgischen Eingriffen.



Höhepunkte





Der Anstieg von 19,3 % zeigt eine Erholung nach 2020 (als ein Gesamtrückgang von-1,8 % bei allen Eingriffen und -10,9 % bei chirurgischen Eingriffen aufgrundder Auswirkungen von COVID-19 auf die globale Praxis zu verzeichnen war).Der Bericht zeigt ein kontinuierliches Wachstum der ästhetischen Chirurgie miteinem Anstieg von 33,3 % in den letzten vier Jahren.Sowohl chirurgische als auch nicht-chirurgische Eingriffe zeigten einen Anstiegseit der letzten Umfrage (18,5 % bzw. 19,9 %), wobei bei nicht-chirurgischenEingriffen in den letzten vier Jahren ein signifikanter Anstieg von 54,4 % zuverzeichnen war.Ästhetische VerfahrenFettabsaugung war das häufigste kosmetische Verfahren im Jahr 2021, mit mehr als1,9 Millionen Eingriffen und einer Steigerung um 24,8 %, womit es dieBrustvergrößerung übertraf (+3,8 %). Die fünf beliebtesten chirurgischenEingriffe sind Fettabsaugung, Brustvergrößerung, Augenlidkorrekturen,Nasenkorrekturen und Bauchdeckenstraffung. Die fünf wichtigstennicht-chirurgischen Eingriffe sind Botulinumtoxin, Hyaluronsäure,Haarentfernung, Hautstraffung und Fettreduktion.Die Brustvergrößerung ist nach wie vor das häufigste chirurgische Verfahren fürFrauen, mit einem leichten Anstieg von +0,5 % in den letzten vier Jahren. ImGegensatz dazu stiegen die Operationen zur Entfernung von Implantaten um 22,6 %(+49,6 % in den letzten vier Jahren) und Bruststraffung um 31,4 % im letztenJahr.Gesicht- und Kopfeingriffe stiegen um 14,8 %, wobei Augenlidkorrekturen derhäufigste Eingriff und das beliebteste chirurgische Verfahren bei Männern ist.Oberschenkelstraffung zeigte das höchste Wachstum bei allen chirurgischenEingriffen (+53,1 %). Auch Gesäßstraffungen und Gesäßvergrößerungen sind seit2017 mit 45,7 % bzw. 40,5 % stark gestiegen.Ansonsten sind die häufigsten chirurgischen Eingriffe bei Frauen weiterhinFettabsaugung und Augenlidkorrekturen. Bei Männer sind die beiden anderenhäufigen Verfahren die Brustverkleinerung bei Gynäkomastie (mit einer merklichenZunahme) und Fettabsaugung.