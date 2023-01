Heute setzt sich die Rally vom Freitag fort - es ist eine neue Folge der "die Fed-blufft-Rally" oder "der Fed-Pivot kommt-Rally", die wir schon so oft im Jahr 2022 gesehen haben und die immer wieder von Powell verbal kaputt geschlagen worden sind. Die Fed hat letzte Woche in ihrem Prootokoll klar und eindeutig formuliert, dass ihr solche Rallys nicht behagen - also ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bevor seitens der Fed wieder dazwischen gehauen wird. Eine Gelegenheit dafür hat Jerome Powell bei seiner Rede in Schweden (15Uhr) - aber möglich ist, dass er bei seiner Rede über die "Unabhängigkeit von Zentralbanken" gar nicht auf die aktuele Geldpolitik eingeht. Manches spricht dafür, dass die Rally noch nicht zu Ende ist - endet sie am Donnerstag mit den frischen Inflationsdaten aus den USA?

Hinweise aus Video:

1. Euro im Aufwind – Hedgefonds verstärken Dollar-Shortwetten

2. Nasdaq: Bewertungen bleiben Hauptrisiko für Tech-Aktien

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Killt Powell morgen die "Fed-blufft-Rally"?" sehen Sie hier..