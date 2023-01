NEW YORK (dpa-AFX) - An den überwiegend steigenden US-Börsen haben die Technologieaktien am Montag stark zugelegt. Die Öffnung des chinesischen Marktes nach den Covid-Restriktionen hat die Investoren wieder mehr ins Risiko gehen lassen, und davon profitierten zuvorderst die Tech-Titel. So lagen im Leitindex Dow Jones Industrial mit Apple , Microsoft , Intel und Salesforce gleich vier Aktien aus dem Sektor vorn - mit Kursgewinnen von bis zu fünf Prozent.

Der Dow konnte indes anfängliche Gewinne nicht halten und lag zuletzt nur noch mit 0,06 Prozent im Plus bei 33 650,58 Punkten. Hier bremsten Kursverluste von Unternehmen der "Old Economy" wie Merck & Co , Johnson & Johnson , Boeing und Verizon . Der marktbreite S&P 500 legte hingegen um 0,54 Prozent auf 3916,07 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es mit 1,45 Prozent auf 11 199,91 Punkte stärker nach oben.