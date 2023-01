LOLLIPOP-Premiere bei der ersten Philippine Blockchain Week in Partnerschaft mit Coinstore

Singapur (ots/PRNewswire) - In Partnerschaft mit der philippinischen Regierung

wurde die erste und größte Blockchain-Woche am 4. Dezember 2022 im Resorts World

Manila Hotel beendet. Seit dem 28. November konnten die Teilnehmer verfolgen,

wie große Namen in verschiedenen Branchen ihre Ideen und Gedanken zu Themen wie

Web3.0, Blockchain, Metaversum, NFTs, DeFi und anderen präsentierten.

Podiumsdiskussionen und Grundsatzredner, die sich für das einsetzen, was ihrer

Meinung nach unser Leben virtuell und physisch verändern wird, präsentierten

ihre Arbeit seit dem Beginn der Web3.0- und Metaversum-Ära. Eines der Ziele der

Veranstaltung besteht darin, Menschen mit der Metaversum- und Web3.0-Ära

vertraut zu machen und diese Themen in Südostasien herauszustellen.



Binance, Coins.ph, Maya und Tetrix sind nur einige der Sponsoren, die an der

Veranstaltung teilnahmen. Sie bot Zugang zu den neuesten Web3.0-,

Blockchain-/NFT- Entwicklungen, DeFi und Gaming-Turnieren.