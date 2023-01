NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag die Kursgewinne im Handelsverlauf ausgebaut. Nach nur wenig bewegten Notierungen im frühen Handel stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zuletzt um 0,40 Prozent auf 114,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,51 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember.

Kursbewegende Konjunkturdaten standen am Montag nicht zur Veröffentlichung an. Einen nächsten Impuls könnte ein Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell auf sich ziehen, der am Dienstag an einer hochrangig besetzten Veranstaltung der schwedischen Notenbank teilnehmen wird. Als konjunktureller Höhepunkt der Woche gelten am Donnerstag neue US-Inflationsdaten./bek/he