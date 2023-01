Bitterer Vorgeschmack, Kommentar zum Rekordverlust der Schweizer Notenbank von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Einen Rekordverlust von satten 132 Mrd. sfr (rund 134 Mrd.

Euro) hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) 2022 erwirtschaftet. Erst zum

zweiten Mal in mehr als 115 Jahren ihrer Historie gehen damit der Bund, die

Kantone und die privaten Anteilseigner leer aus. Für die SNB ist das alles

andere als schön, aber wohl auch kein allzu großes Problem: Die öffentliche

Kritik hält sich in Grenzen. Das Beispiel liefert aber zugleich einen

Vorgeschmack auf das, was auch anderen Notenbanken dräut. Und da könnte es

weniger glimpflich ausgehen. Vor allem für die Europäische Zentralbank (EZB)

kann es noch ganz bitter werden.



Was die SNB be­trifft, ist bekannt, dass die Gewinne heftig schwanken. Das

erklärt in Teilen, warum der jetzige Verlust keinen Aufschrei auslöst. Auch die

hohe Reputation der SNB und die erfolgreiche Geldpolitik - die Inflation in der

Schweiz lag 2022 bei gerade mal 2,8 Prozent - trägt sicher dazu bei. Der

Rekordverlust resultiert schließlich aus den Devisenreserven, die die SNB im

Kampf gegen eine zu starke Aufwertung des Franken angehäuft hat. Weil sie dabei

anders als etwa die EZB primär ausländische Wertpapiere ge­kauft hat, haftet

ihrem Handeln auch weniger der Vorwurf fiskalischer Dominanz an.