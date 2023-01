Wirtschaft Führende FDP-Politiker rechnen nicht mehr mit längerer AKW-Laufzeit

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der FDP gehen immer mehr führende Politiker davon aus, dass die Laufzeiten der drei verbliebenen Kernkraftwerke nicht über den 15. April hinaus verlängert werden. Demnach gilt es vielen als politisch nicht mehr durchsetzbar, die Meiler noch länger am Netz zu lassen.



"Das werden wir nicht schaffen", zitiert die "Bild" in ihrer Dienstagausgabe ein Regierungsmitglied. Grund sei der massive Widerstand von Grünen und SPD gegen eine abermalige Laufzeitverlängerung. Außerdem hätten sich die Vorzeichen im Vergleich zum Herbst geändert.