Constellar und das China National Convention Center gehen eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Veranstaltungen und zum Wissensaustausch ein

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Singapur (ots/PRNewswire) - Constellar, Asiens Referenzpartner für dieGestaltung innovativer Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, hat eineAbsichtserklärung mit dem China National Convention Center (CNCC), Chinasgrößtem Kongresszentrum in Peking, unterzeichnet. Dies wird Constellar und CNCCin die Lage versetzen, strategische Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden undden Branchenaustausch im Bereich MICE (Meetings, Incentives, Conventions,Exhibitions) zwischen Singapur und China im Jahr 2023 zu erleichtern.MICE bleibt ein dynamischer Wachstumsmotor, da sich die Volkswirtschaften undGrenzen wieder öffnen. In Singapur hat sich die MICE-Branche stark erholt undverfügt über eine solide Pipeline an internationalen Veranstaltungen für 2023und darüber hinaus. Dies spiegelt sich auch in der zunehmenden Nachfrage vonVeranstaltern nach Veranstaltungen an dem von Constellar verwaltetenVeranstaltungsort, der Singapore EXPO, wider, wo die Buchungen bisher etwa 65 %des Standes vor der Covid-19-Pandemie erreicht haben. Im Jahr 2022 zählteConstellar außerdem über 87.000 Besucher auf seinen vier wichtigsten Fachmessen- Agri-Food Tech Expo Asia, BuildTech Asia, Industrial TransformationASIA-PACIFIC und Singapore FinTech Festival. Im Jahr 2023 wird Constellar seinPortfolio durch organisches und anorganisches Wachstum weiter ausbauen, wobeidie internationale Präsenz im Großraum China durch diese Absichtserklärunggestärkt wird.Mit der Wiedereröffnung der chinesischen Grenzen in diesem Monat werden auchwieder mehr internationale Veranstaltungen und Treffen in Peking erwartet.Peking ist eine der größten Wirtschaftsmetropolen der Welt und Sitz von über 50Fortune Global 500-Unternehmen und über 100 der größten Unternehmen Chinas. Vordem Hintergrund einer sich wandelnden Veranstaltungslandschaft und einer hohenNachfrage nach persönlichen Veranstaltungen wird die strategische Partnerschaftdie Entwicklung neuer Veranstaltungen, Talente und den Wissensaustauscherleichtern, indem sie das kollektive Wissen und die Erfahrung beider Parteiennutzt."Constellar freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem CNCC beim Ausbau derNetzwerke, die es Unternehmen in Singapur und China ermöglichen, neueZielgruppen zu erreichen und international tätig zu werden", sagte Jean-FrançoisQuentin, Group Chief Executive Officer von Constellar. Er fügte hinzu: "AsiensMICE-Landschaft bleibt dynamisch, mit Nachholbedarf und starkenWachstumschancen. Mit Singapur und Peking als zwei der wichtigsten