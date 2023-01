Mit YOUPLUS tritt ein neuer Spezialanbieter für maßgeschneiderte Gruppenversicherungslösungen in den deutschen Markt ein

- Die Schweizer Versicherungsgruppe YOUPLUS Holding tritt im Rahmen der

europäischen Expansion ihres B2B2C-Geschäftsmodells in den deutschen Markt

ein.

- Geleitet vom langjährigen Versicherungsexperten Dr. Jan Möller widmet sich das

erfahrene deutsche YOUPLUS-Team bereits ab Januar 2023 dem wachsenden Segment

maßgeschneiderter, service-orientierter Gruppenversicherungslösungen.

- Mit ihrem Produkt "GroupLifePlus" präsentiert YOUPLUS die konsequente

Weiterentwicklung der kollektiven Absicherung von Todesfall- und

Berufsunfähigkeitsrisiken. Abgerundet wird das Angebot durch das zusätzlich

integrierte Care Management, mit dem Kunden Präventions- und

Reintegrationspotentiale heben können. "GroupLifePlus" wird spätestens ab Juli

2023 (vorbehaltlich behördlicher Genehmigung) in Deutschland und Österreich

verfügbar sein.



Die junge Schweizer Versicherungsgruppe YOUPLUS Holding tritt im Rahmen ihrer

europäischen Expansion Anfang dieses Jahres auch in den deutschen Markt ein. In

den letzten fünf Jahren hat die YOUPLUS-Gruppe ihre B2B2C-Geschäftsmodellpräsenz

in mehreren Europäischen Ländern ausgebaut und bietet ihren Kunden hauptsächlich

Lebensversicherungslösungen an.