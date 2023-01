LSE startet Beschleunigungsinitiative im Wert von 50 Mio. GBP für "Social-Unicorn-Unternehmen"

London (ots/PRNewswire) -



- Der 100x Impact Accelerator bildet ein neues Ökosystem aus Finanzen, Talenten

und Zugangsmöglichkeiten, das es großen sozialen Unternehmen und

gemeinnützigen Organisationen ermöglicht, ihre Wirkung erheblich zu steigern

- Zu den Wirkungsbereichen für Bewerbungen gehören Klima und Umwelt, Gesundheit

und soziale Betreuung, Bildung, Flüchtlinge und Demokratie



100x Impact Accelerator (https://www.100ximpact.org/) , eine neue globale

Initiative im Wert von 50 Mio. GBP, die sich der Entwicklung einer neuen

Generation von "Social Unicorns" widmet, startet heute seinen ersten Aufruf zur

Einreichung von Anmeldungen. 100x, das an der London School of Economics and

Political Science (LSE) (https://www.lse.ac.uk/) ansässig ist, zielt darauf ab,

soziale Unternehmen mit hohem Potenzial zu fördern und sie in die Lage zu

versetzen, positive Auswirkungen in der Größenordnung von Milliarden zu

erzielen.