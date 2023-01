Aurania berichtet über die Tatasham-Bohrkampagne in Ecuador

Toronto, Ontario, 9. Januar 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) meldet, dass die Diamantbohrkampagne auf dem unternehmenseigenen Ziel Tatasham im Südosten Ecuadors nach einer Urlaubspause wieder aufgenommen wurde. Das erste Bohrloch (TT-001) wurde vor der Pause Ende 2022 in einer Endtiefe von 567,52 Metern abgeschlossen und ein zweites Bohrloch (TT-002) wurde gestern in einer Tiefe von 337,29 Metern fertiggestellt. Insgesamt sind bei Tatasham derzeit vier Bohrungen geplant.

TT-001 durchteufte zwei Zonen der Verkieselung und des Kieselsäureersatzes mit kalihaltiger Alteration über 37 bzw. 30 Meter ( Kernlänge ) zwischen zwei Störungszonen. Darüber hinaus wurde kurz vor der Ferienpause eine Zone entdeckt, die als hochgradiger kieselhaltiger Sinter und Brekzie interpretiert wird (siehe sechs Bilder unten). Diese Zone liegt vor der Plattform, auf der TT-001 gebohrt wurde, und wurde erst gefunden, nachdem ein umgestürzter Wagen in der Nähe der Plattform bis zu einer Felswand fast senkrecht über dem Bohrer verfolgt wurde. Dies war ein großer Glücksfall, da die Erkundung der steilen Felswand aus Sicherheitsgründen als unpraktisch erachtet wurde. Die Felswand wird im kommenden Monat von Geologen mit Hilfe von Seilen und Sicherheitsgurten genau untersucht werden.

TT-002 durchteufte eine Zone mit intensiver Verkieselung über mehr als 60 Meter (Kernlänge), die eine Zone mit hydrothermalen Brekzien und lokalen Chalcedonadern umgibt. Zusätzlich zu diesen charakteristischen epithermalen Texturen weist das alterierte Gestein in TT-002 reichlich disseminierte Sulfide auf, die örtlich von ersetzten Kalzit-Gitterstrukturen begleitet werden.

Die Streichlänge der gesamten interessierenden Zone beträgt ca. 4 Kilometer und ist nach Norden hin weiterhin offen. Die Entfernung zwischen TT-001 und TT-002 beträgt 2,1 Kilometer.

Gesteins- und Bohrkernproben wurden zur Untersuchung an das Labor gesandt; zu diesem Zeitpunkt wurden noch keine Ergebnisse vom Labor erhalten.

Die Bodenproben in Tatasham weisen geringe Anomalien für die typischen epithermalen Pfadfinderelemente As, Sb, Mo, Tl, Se und hohe für Hg und Pb auf. Dabei handelt es sich meist um Anomalien an einer Station, mit Ausnahme einer zusammenhängenden Anomalie für Sb, Tl, Mo, Pb und Se nordwestlich des Sinters auf der Kammlinie. Der Goldgehalt ist einheitlich niedrig. Aufgrund des Geländes wurde das Gebiet nur spärlich beprobt, und in der Nähe des Sinters wurden bisher keine Proben entnommen.