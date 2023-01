FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Evotec mit "Outperform" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die derzeit niedrige Bewertung ignoriere die starken, datenbasierten Technologieplattformen des Wirkstoffforschers, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Evotec sei gut positioniert, um von den Megatrends im Gesundheitswesen zu profitieren./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 17:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 17:37 / MEZ

Die Evotec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 16,54EUR gehandelt.



