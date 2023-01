Gestern hat die Fed einmal mehr versucht, die Rally zu stoppen: sowohl Bostic als auch Daly mit extrem hawkishen Kommentaren: die Zinsen würden über 5% steigen und dort das ganze Jahr 2023 bleiben. Das war einmal mehr der Versuch, eine weitere Lockerung der financial conditions zu verhindern - und die Märkte reagierten und gaben einen Großteil der Gewinne wieder ab. Die Fed fürchtet weiter, dass sich die Entwicklung der Inflation in den 1970er-Jahren wiederholt und will daher das Feuer der Inflation komplett austreten - obwohl diese Inflation bereits stark zurück geht und die Wirtschaft scharf abkühlt. Die Märkte wollen unbedingt den Pivot der Fed - die Fed aber kann genau das nicht machen, ohne die gewünschten Effekte ihrer Zinsanhebungen zunichte zu machen..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis bricht nach oben aus – 1.900 USD als nächstes Ziel

2. Zu tiefer Gaspreis in Europa schafft neues Problemszenario

