DIE EUROPEAN ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR IMAGING (EACVI) ARBEITET MIT SURGICAL SCIENCE ZUSAMMEN, UM DAS ERSTE ONLINE-TRAINING FÜR TRANSÖSOPHAGEALE ECHOKARDIOGRAPHIE (TEE) ZU REALISIEREN

zusammen getan, um einen einzigartigen TEE-Online-Simulator zu entwickeln, der

das Wissens- und Leistungsniveau junger Kardiologen bei der Durchführung von TEE

bewerten und den Bedarf an Simulationschulungen zu diesem Zweck einschätzen

soll. Die Studie, an der mehr als 716 Kardiologen aus 81 Ländern online

teilnahmen, ergab, dass es bei jungen Kardiologen einen Mangel an

TEE-Fähigkeiten gibt, und betonte den zunehmenden Bedarf an simulationsbasiertem

TEE-Training.



Die transösophageale Echokardiographie (TEE), eine wichtige kardiovaskuläre

Bildgebungsmethode, gilt bei ordnungsgemäßer Durchführung als sicher, kann aber

selbst in den Händen erfahrener Ärzte Komplikationen verursachen. Daher ist der

Erwerb grundlegender Kompetenzen in einer kontrollierten, simulierten Umgebung

eine Möglichkeit, das Verfahrensrisiko zu verringern. Eine Studie hat gezeigt,

dass der Ultraschall-Mentor-Simulator Simbionix für die TEE-Ausbildung effektiv

ist und die Anzahl der für die Ausbildung erforderlichen TEEs an echten

Patienten reduzieren kann (1).