Allianz Partners und BDAE bieten gemeinsam langfristige Auslandskrankenversicherungen für Personen im Ausland an (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit dem Versicherer Allianz Partners hat der Auslandsspezialist

BDAE ab sofort einen neuen Risikoträger für seine langfristigen

Auslandskrankenversicherungen gewonnen.



Allianz Partners ist somit der Versicherer für die Versicherungsprodukte EXPAT

INFINITY (weltweit und zeitlich unbefristete Auslandskrankenversicherung), EXPAT

FLEXIBLE (weltweit gültige Basis-Versicherung für bis zu 5 Jahre), EXPAT PRIVATE

(leistungsstarke und weltweit Auslandskrankenversicherung für bis zu 5 Jahre)

und EXPAT GERMANY (Krankenversicherung für Ausländer in Deutschland mit

maximaler Gültigkeit von 5 Jahren) sowie für die Produkte EXPAT BUSINESS und

EXPAT BUSINESS PREMIUM (Auslandskrankenversicherung für Expats, also im Ausland

tätige Mitarbeitende von Unternehmen).





"Die Allianz ist als international etablierter Partner und weltweit geschätzterRisikoträger bekannt. Für Personen, die langfristig ins Ausland gehen, ist einRund-um-die-Uhr Service von überall aus der Welt ein absolutes Muss", sagtBDAE-Geschäftsführer Philipp Belau . "Wir freuen uns sehr, die bereitsbestehende Kooperation mit der Allianz nun vertiefen zu können.Vertiefung einer langjährigen bestehenden PartnerschaftBereits seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Allianz im Bereich derAssistance-Dienstleistungen ein überaus verlässlicher Partner für den BDAE undseine Versicherten. Vor einem Jahr hat das Unternehmen zudem mit der Allianz diedigitale Gesundheitsassistentin "Emma" (https://www.bdae.com/service/emma)erfolgreich in die BDAE-Auslandskrankenversicherungsprodukte implementiert.Dabei handelt es sich um einen Service, bei dem Versicherte von überall auf derWelt mit Ärztinnen und Ärzten chatten können oder sich per Symptom-Checkermedizinische Informationen zu Krankheitssymptomen abrufen können."Der BDAE zeichnet sich durch eine jahrzehntelange Expertise bei der Absicherungvon Privatpersonen im Ausland aus. Als Marktführer für Assistance undVersicherungslösungen im Bereich Reise und Mobilität passen wir somithervorragend zur Ausrichtung des BDAE und stellen gerne unserer Finanzkraft undExpertise diesem erfolgreichen Assekuradeur zur Verfügung. Diese Partnerschaftist für Allianz Partners der logische Weg zur Ausweitung des Geschäftsfeldes derinternationalen Krankenversicherung", kommentiert Michael Baltes , Head of SalesNCEE bei Allianz Partners, die Zusammenarbeit mit dem BDAE.Langfristige Auslandskrankenversicherungen für Personen weltweitDie BDAE-Auslandskrankenversicherungen bieten Personen überall auf der Welt eineverlässliche Gesundheitsabsicherung. Die Produkte stehen sowohl Deutschen im