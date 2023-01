Sorglose Anleger treiben DAX Richtung 15.000

Nach dem Sechs-Prozent-Plus in den ersten sechs Handelstagen des neuen Jahres ist im Deutschen Aktienindex nun langsam Vorsicht geboten. Die Sorglosigkeit nimmt zu, obwohl die zahlreichen Probleme bleiben. Immer noch herrscht Krieg in Europa, die wichtigsten Notenbanken der Welt befinden sich in Zinserhöhungszyklen und das Risiko einer Rezession in Teilen oder der gesamten Weltwirtschaft ist noch nicht gebannt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.