Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Risikohinweis : Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Einige Tech-Aktien hielten sich jedoch auch gestern deutlich im Gewinn. Eine AMD oder auch die Nvidia, die wir hier mit vorstellen, zeigen sich wieder von einer positiven Seite und werden bei Anlegern beliebter. Dies gilt auch für Plug Power sowie Lucid Motors: beides waren Anlegerlieblinge vor 2 Jahren und haben seitdem stark verloren. Im Fahrwasser der aktuellen Tesla-Erholung steigt hier erneut das Interesse an diesen Werten. Von daher beurteilen wir in diesem Video die charttechnische Situation.

Mit Daniel Saurenz blicken wir auf die geringe Volatilität und perspektivisch auf die Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell, der am Nachmittag weitere Informationen zur Zinspolitik in den USA veröffentlichen dürfte. Darauf warten Anleger heute gespannt.

Ask 0,94

Ask 0,94

Ask 0,94

Ask 0,94

Der DAX konnte mit einem starken Wochenstart überzeugen und damit die Rallye der Vorwoche fortsetzen. Dies geschah jedoch noch vor den Gewinnmitnahmen an der Wall Street, die am Abend erfolgten, und den DAX nun heute wieder etwas drücken. Wir notieren dennoch am Morgen über der 14.700 und damit über der Handelsspanne, die der Index seit Mitte November formiert hatte.

Der DAX konnte mit einem starken Wochenstart überzeugen und damit die Rallye der Vorwoche fortsetzen. Dies geschah jedoch noch vor den Gewinnmitnahmen an der Wall Street, die am Abend erfolgten...

Disclaimer