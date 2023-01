Fiat vor Gericht - Was ist passiert?

Das Landgericht (LG) München II hat den Automobilhersteller Fiat Chrysler Automobiles (FCA), jetzt Stellantis, zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 8.268 € verurteilt. Der Kläger hatte ein Wohnmobil der Marke Knaus Boxstar Life 2Be 600 mit einem Multijet-Motor 2,3l der Abgasnorm Euro 6b gekauft, in den eine illegale Abschalteinrichtung verbaut war.

Der Geschädigte hat das Wohnmobil im März 2017 für 54.500 € erworben und es zusätzlich mit diversen Extras für knapp 2000 € versehen. Er hat am 31. August 2021 Klage beim LG München II eingereicht und das Fahrzeug während des Verfahrens für 42.500 € weiterverkauft. Der Kilometerstand betrug zu diesem Zeitpunkt 41.000.

Vorsätzliche und sittenwidrige Schädigung des Verbrauchers!

Stellantis konnte die Argumente des Klägers, der Motor schalte die Abgasreinigung mit Hilfe einer Zeitschaltuhr nach 22 Minuten ab, nicht substantiiert widerlegen. Zudem habe das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nach eigenen Angaben in dem Fahrzeugmodell illegale Abschalteinrichtungen erkannt. In der Folge wertete das Gericht die Zeitschaltuhr als illegale Prüfstanderkennung.

Das LG München II stellte mithin fest, dass Stellantis den Betroffenen vorsätzlich und sittenwidrig getäuscht und somit im Sinne des § 826 BGB geschädigt hat. Der Autohersteller habe mittels einer illegalen Abschalteinrichtung die Abgasreinigung manipuliert. Diese halte die EU-Grenzwerte nur auf dem Prüfstand ein.

Ansprüche des Klägers sind nicht verjährt!

Der Kläger müsse nach Ansicht des LG nun so gestellt werden, als hätte er das Wohnmobil nicht erworben. Wenn ihm bekannt gewesen wäre, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten werden und nicht im normalen Straßenverkehr, hätte er das Fahrzeug nie gekauft.

Die Ansprüche des Klägers sind laut Gericht nicht verjährt. Indem Fiat seine Kunden nicht über die unzulässige Abschalteinrichtung informiert und die italienische Genehmigungsbehörde keinen Rückruf erlassen hat, sei die Verjährung nicht eingetreten.

