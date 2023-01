LeasePlan unterstützt Kunden bei der Abwicklung des THG-Quotenhandels für E-Fahrzeuge (FOTO)

Düsseldorf (ots) - LeasePlan, einer der führenden Anbieter von Car-as-a-Service,

Leasing und Fuhrparkmanagement unterstützt seine Kunden bei der Abwicklung des

Handels mit der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) durch ein umfangreiches

Leistungspaket und reduziert damit den Aufwand für Unternehmen. Der Verkauf der

CO2-Zertifikate und die Gutschrift der jährlichen Prämien an die Unternehmen

erfolgt über den LeasePlan Quotenhändler-Partner eQuota.



Die Mineralölwirtschaft soll durch die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote)

dazu motiviert werden, mehr erneuerbare Energien einzusetzen. Seit vergangenem

Jahr können Halter von Elektroautos davon profitieren, da sie die Quoten für

ihre E-Autos jährlich verkaufen können.





"Plattformen für die Abwicklung des THG-Quotenhandels sind insbesondere aufprivate Fahrer mit einem oder zwei Autos ausgerichtet", weiß ChristopherSchmidt, Commercial Director bei LeasePlan. "Daher haben wir ein Leistungspaketfür Unternehmen mit einem bei uns finanzierten oder verwalteten, größerenFuhrpark und ihre Anforderungen erarbeitet. Es entlastet sie davon, ihreE-Fahrzeuge einzeln anzumelden. Außerdem behalten wir den Überblick - sowohlüber registrierte als auch über zu registrierende Fahrzeuge. Und zusätzlich gibtes noch einen finanziellen Aspekt. Unsere Kunden profitieren von attraktiverenQuotenprämien durch die Bündelung der Fahrzeuge."LeasePlan hat die E-Flotte im BlickDas sind die Leistungen: Der Fuhrparkmanagement-Experte überwacht die Zu- undAbgänge in der E-Flotte seiner Kunden, übermittelt jährlich die für denQuotenhandel erforderlichen Zulassungsbescheinigungen Teil 1 an denQuotenhändler für die bei LeasePlan geleasten oder verwalteten Fahrzeuge.Außerdem erstellt LeasePlan ein jährliches Reporting über die bonifiziertenFahrzeuge.eQuota handelt und zahlt ausAufgaben von eQuota sind die Registrierung der E-Fahrzeuge beim Umweltbundesamt,der Handel mit Quotenkäufern wie Mineralölgesellschaften und die Auszahlung derPrämien direkt an die LeasePlan Kunden.Schmidt: "Nicht nur Zeit ist Geld, sondern auch Elektroauto ist Geld. Wir sinduns sicher, unseren Kunden damit eine wichtige Unterstützung zu bieten, damitsie einerseits finanziell von der THG-Quote profitieren und sich andererseitsauf ihr Kerngeschäft konzentrieren können."