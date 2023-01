Rückblick: Die Tesla-Aktie bildete ab Januar 2021 eine SKS-Topformation aus. Im Oktober 2022 pendelte sie mehrere Wochen um die Nackenlinie dieser SKS, ehe es Anfang November zum endgültigen Bruch kam. Anschließend crashte die Aktie und fiel auf das log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab Sommer 2019 bei 106,44 USD zurück. Damit erreichte der Wert das rechnerische Ziel aus dieser SKS. Seitdem springt der Aktienkurs wild hin und her. Gestern schoss er an den Widerstand bei 124,48 USD nach oben, prallte daran aber leicht nach unten ab und schloss auch unter der alten Unterkante der Abwärtsbewegung seit September 2022.

Charttechnischer Ausblick: Damit könnte die Erholung schon wieder vorbei sein. Die Tesla-Aktie könnte erneut auf die Unterstützung bei 106,44 USD abfallen. Sollte der Wert unter dies Marke abfallen, dann würden sogar weitere Abgaben in Richtung der beiden noch offenen Aufwärtsgaps vom 06. Juli 2020 und 02. Juli 2020 drohen. Diese liegen zwischen 81,87 und 84,40 USD bzw. zwischen 75,69 USD und 79,04 USD. Ein Ausbruch über 124,48 USD würde aber den Weg für eine weitere Erholung in Richtung des Abwärtstrends seit September bei aktuell 155,52 USD oder sogar an den Widerstand bei 167,50 USD ebnen.

Gibt die Tesla-Aktie in den nächsten Wochen bis in den Bereich von 106,44 USD nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Put mit Basispreis bei 110 USD

Der HSBC-Put-Optionsschein auf die Tesla-Aktie mit Basispreis bei 110 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HG7AJ58, Bewertungstag 15.3.23, wurde bei der Tesla-Kursindikation von 121,60 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,074 USD mit 0,87 – 0,89 Euro gehandelt.

Wenn die die Tesla-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen 106,44 USD fällt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,24 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 135,857 USD

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Put auf die Tesla-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 135,85 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PE65F04, wurde beim Tesla-Kurs von 121,60 USD mit 1,38 – 1,39 Euro quotiert.

Beim Tesla-Aktienkurs von 106,44 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – bei 2,73 Euro (+96 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Tesla-Aktien oder von Hebelprodukten auf Tesla-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.