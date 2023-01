SoniVie nimmt 60 Mio. USD in Serie-C-Finanzierungsrunde ein und ernennt neue Vorstandsmitglieder

Die von den neuen Investoren und dem derzeitigen Aktionär bereitgestellten Mittel werden zur Unterstützung des klinischen und behördlichen Weges des Unternehmens bis ins Vorfeld der Marktzulassung seiner TIVUS-Technologie zur Bluthochdruckbehandlung verwendet

TEL AVIV, Israel, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- SoniVie Ltd. („SoniVie" oder das „Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das eine unternehmenseigene Lösung zur Behandlung von Bluthochdruck entwickelt, hat heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 60 Millionen USD bekannt gegeben. Die Finanzierung wurde von Andera Partners mit Beteiligung von Supernova Invest und Omega Funds geleitet. Der derzeitige SoniVie-Aktionär TechWald nahm ebenfalls teil.