Caledonia Mining hat eines der größten Goldminenprojekte Simbabwes in sein Portfolio aufgenommen, nachdem die Übernahme von Bilboes Gold, dem Eigentümer des gleichnamigen Projekts, abgeschlossen wurde.

Die im letzten Jahr angekündigte Transaktion von Aktien und Lizenzgebühren (LINK zur Pressemitteilung) wird dem Unternehmen helfen, sein Ziel zu erreichen, die Jahresproduktion mehr als zu verdoppeln und möglicherweise zum größten Goldförderer in Simbabwe aufzusteigen.

Bilboes befand sich früher im Besitz der Anglo American Corporation Zimbabwe Limited und wurde von ihr erkundet, bevor sie sich 2003 aus dem simbabwischen Goldsektor zurückzog. Das Projekt befindet sich etwa 75 km nördlich von Bulawayo und umfasst insgesamt 6.870 Hektar an Bergbau-Claims und 92.000 Hektar an exklusiven Schürfaufträgen. Das Projekt hat seit 1989 insgesamt etwa 288.000 Unzen Gold produziert, von denen etwa 90.000 Unzen von den derzeitigen Eigentümern produziert wurden. Bilboes hat auch insgesamt 93.400 Meter an Bohrungen auf einer Gesamtstreichlänge von 7,4 km durchgeführt. Ungefähr 60 % dieser Bohrungen waren Diamantkernbohrungen.

Das Projekt verfügt über NI43-101-konforme nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,29 g/t sowie gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,89 g/t. Das Projekt hat seit 1989 etwa 288.000 Unzen Gold produziert.

Quelle: Caledonia Mining

Das Bilboes-Goldprojekt, eine große, hochgradige Goldlagerstätte, die sich etwa 75 km nördlich von Bulawayo befindet, macht Caledonia Mining auch zu einem Multi-Asset-Produzenten im mittleren Segment. In direkter Nachbarschaft befindet sich das ebenfalls im Unternehmensportfolio befindliche Projekt Maligreen. Maligreen besitzt eine NI 43-101-konforme abgeleitete Mineralressourcen von 940.000 Unzen Gold in 15,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,88 g/t.

Quelle: Caledonia Mining

Laut der jüngsten Machbarkeitsstudie hat das Projekt das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau, die über eine Lebensdauer von 10 Jahren durchschnittlich 168.000 Unzen pro Jahr produziert.

Caledonia sagte, dass es eine eigene Machbarkeitsstudie plant, um den "vernünftigsten Weg" zur Vermarktung der Lagerstätte zu bestimmen. Ein Ansatz, der in Betracht gezogen wird, ist eine stufenweise Erschließung, die die anfänglichen Kapitalinvestitionen minimieren und die Notwendigkeit einer Finanzierung durch Dritte reduzieren würde, sagte das Unternehmen.

Der Chief Executive Officer, Mark Learmonth, sagte in der Erklärung, dass die Erzproduktion aus den Bilboes-Oxiden Anfang Februar beginnen wird. Direkt im Anschluss soll die Goldgewinnung aus der Haufenlaugung im März beginnen. Sobald die volle Produktionsrate erreicht ist, würde die Nettolizenzgebühr bei den derzeitigen Goldpreisen etwa 2,6 Mio. US$ pro Jahr für das Unternehmen einbringen, sagte der Bergbauunternehmer.

Der für den Erwerb von Bilboes zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich, vorbehaltlich einer Anpassung, auf 5.123.044 Aktien, die etwa 28,5 % des vollständig verwässerten Aktienkapitals von Caledonia entsprechen, sowie auf eine 1 %ige Netto-Schmelzlizenzgebühr (NSR) auf die Erträge des Projekts.

Fazit:

Der nun abgeschlossene Erwerb von Bilboes erfolgt zu einem günstigen Zeitpunkt nach der Fertigstellung des Central Shaft-Projekts in Blanket im Jahr 2021, da Caledonia Mining einen Teil seines überschüssigen Cashflows in diese aufregende neue Wachstumsmöglichkeit reinvestieren möchte. Daneben schüttet Caledonia Mining kontinuierlich eine Quartalsdividende an seine Aktionäre aus. Diese beträgt zurzeit 14 US-Cents pro Aktie.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1