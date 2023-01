Frankfurt (ots) - Mit Request to Pay (RTP) können Kunden auf Umwege wie Klarna

oder PayPal verzichten. Das neue Bezahlverfahren kombiniert mehrere Vorteile:

Einerseits wird eine bequeme und sichere Zahlung ohne zwischengeschaltete

Vermittler ermöglicht. Andererseits können zeitgleich zum Beispiel auch

Rechnungsbelege oder Garantievereinbarungen übermittelt werden. Was jetzt noch

fehlt? Die etablierten Institute müssen 2023 mit ihren Neuentwicklungen in die

Offensive gehen.



"RTP bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, von denen Privatkunden und

Unternehmen gleichermaßen profitieren. Banken, die sich jetzt richtig

positionieren, können damit ihren Platz im Zahlungsverkehr zurückerobern. Eine

Rolle, die internationale Herausforderer wie Klarna oder PayPal den Banken seit

einigen Jahren streitig machen", sagt Robert Wagner von der auf

Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro.





RTP ist eine der klassischen Überweisung vorgelagerte Nachricht zurZahlungsaufforderung, welche bei Akzeptanz eine direkte Zahlung von einemBankkonto auf ein anderes Bankkonto veranlassen kann. In diesem Fall aber ohneumständliche Eingabe der Überweisungsdaten oder aufwendige Prozesse zurÜberwachung des Zahlungseingangs. Stattdessen erfolgt über digitale Verfahreneine sichere, schnelle und vor allem bequeme Identifizierung - zeitgleich miteinem umfangreichen Datenaustausch. "Wichtige Informationen zur Transaktionwerden auf Wunsch in die Banking-Umgebung übernommen. Dazu gehören: Betrag,Datum, Rechnungs- oder Belegnummer. Auch Garantie- oder Rücksendeinformationenkönnten dazugehören. Dies vereinfacht nachgelagerte Prozesse beispielsweise imInternet-Versandhandel erheblich", sagt Zahlungsverkehr-Experte Robert Wagner.Weil mit RTP Quittungsinhalte oder Rechnungen direkt mit der Zahlung verknüpftwerden können, profitieren Unternehmen und Kunden von einer besseren Übersichtund Kontrolle. "Vor allem Abteilungen wie das Forderungsmanagement oder dieBuchhaltung können Zahlungen und Vorgänge besser zuordnen. Dies vereinfacht dieArbeit im Debitorenmanagement deutlich", so der Cofinpro-Berater.Banken müssen kritische Masse erreichenMit dem neuen Bezahlverfahren haben die Banken nach Ansicht von Robert Wagnerdas Potenzial, wesentliche Marktanteile im Zahlungsverkehr zurückzuerobern.Dafür müssten jedoch genügend Banken den ersten Schritt wagen und RTP zurVerfügung stellen: "Mit einfachen Lösungen, die als Bezahloption eingebundensind, können die Institute Unternehmen und Kunden an RTP heranführen. Im zweitenSchritt kann eine Plattform mit Zusatzservices rund um RTP folgen." Denn alsTransaktions-Vermittler mit Expertise im Kreditgeschäft könnten die Banken inden RTP-Prozess auch individuelle Zahlungsalternativen wie BNPL (Buy now, paylater) oder Rahmenkredite integrieren.Die Erweiterungsmöglichkeiten einer RTP-Plattform - die als White-Label-Lösungauch Dritten angeboten werden kann - sind vor allem für geschäftliche Nutzerinteressant. Durch eine Anbindung der ERP-Systeme von Firmenkunden können dieDaten direkt übermittelt und Verwaltungsprozesse der Kunden somit optimiertwerden. Für kleinere Geschäftskunden ohne eigene ERP-Systeme könnte alternativdie Verwaltung der Zahlungsströme über die Bankplattform mit eigenem Frontendals Zusatzservice angeboten werden.Robert Wagner erwartet ein ganzes Bündel innovativer Dienstleistungen, sobaldder Ball erst einmal ins Rollen gekommen ist: "Wenn Privatkunden und Unternehmendie Vorteile von RTP im Alltag erfahren, wird das Verfahren schrittweise anBedeutung gewinnen und mit neuen Services angereichert. Dies könnte auch InstantPayment zum Durchbruch verhelfen, weil RTP in Kombination mit der Zahlung inEchtzeit am sinnvollsten ist."Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in derManagement-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen großeGeschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe.Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen rund 200 Bank- und Technologieexperten. Das Haushat 2022 zum 13. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnungals einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.