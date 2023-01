Wasserstoff Infrastruktur / Thyssengas erwirbt RWE-Erdgasleitung für Wasserstoff-Transport an der deutsch-niederländischen Grenze (FOTO)

Dortmund (ots) -



- Leitung ist Teil der ersten grenzüberschreitenden Transportinfrastruktur für

Wasserstoff und ermöglicht eine Anbindung des Industriestandorts

Nordrhein-Westfalen an die Niederlande

- Vorhaben soll als "Important Project of Common European Interest" (IPCEI)

gefördert werden

- Vorbereitende Maßnahmen zur Umrüstung der Leitung von Erdgas auf Wasserstoff

sollen bereits Mitte 2023 starten



Die Thyssengas GmbH hat von der RWE Generation SE eine rund zwölf Kilometer

lange Erdgasleitung erworben. Diese verläuft zwischen Vlieghuis (Gemeinde

Coevorden, Provinz Drenthe) in den Niederlanden und Kalle in der Gemeinde

Hoogstede (Grafschaft Bentheim). Die Verbindung spielt eine zentrale Rolle beim

Aufbau einer grenzüberschreitenden Wasserstoff-Transportinfrastruktur.





Hintergrund der Transaktion sind Pläne von Thyssengas, im Rahmen derWasserstoff-Initiative GET H2 eine Anbindung zum Importpunkt Vlieghuis zurealisieren. Darüber möchte der Dortmunder Fernleitungsnetzbetreiber ab 2027 denTransport von Wasserstoff (H2) von der niederländischen Grenze bis nachDuisburg-Hamborn ermöglichen. Dabei handelt es sich um den ersten Übergangspunktim grenzüberschreitenden Wasserstoff-Transport zwischen Deutschland und denNiederlanden. Die Anbindung eröffnet einerseits Zugang zu den ImporthäfenAmsterdam, Eemshaven und Rotterdam sowie der Provinz Zeeland, andererseits zuden dortigen Speichern und geplanten Wasserstoff-Produktionsanlagen. In denkommenden Jahren strebt die niederländische Regierung zudem den Aufbauumfassender Wasserstoff-Erzeugungskapazitäten offshore an. Dabei wird die in denWindparks vor der Nordseeküste gewonnene Energie direkt auf See in Wasserstoffkonvertiert. Für den schnellen Wasserstoff-Markthochlauf in Deutschland ist eineImportverbindung zu diesen H2-Mengen von großer Bedeutung.Dr. Thomas Gößmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Thyssengas GmbH,betont: "Der Leitungskauf ist für Thyssengas ein zentrales Puzzlestück in derUmsetzung unserer Wasserstoff-Strategie. Vlieghuis kann zu einem bedeutendenÜbergabepunkt für die niederländisch-deutschen Wasserstoff-Korridore werden. Mitdem Erwerb gehen wir als Fernleitungsnetzbetreiber ein weiteres Mal inVorleistung. Nun ist die Politik gefragt, schnellstmöglichInvestitionssicherheit für Wasserstoff-Infrastruktur und -Markthochlauf zuschaffen. Auf europäischer Ebene benötigen wir dringend eine Entscheidung zu denIPCEI-Projekten, um den Zeitplan des Gesamtvorhabens GET H2 halten zu können.Auf Bundesebene haben die Fernleitungsnetzbetreiber umfassende Vorarbeiten zueiner integrierten Transportlösung für Erdgas und Wasserstoff geleistet und