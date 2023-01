Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten von Bestandswohnungen(40 bis 120 m²) in 79 deutschen Großstädten zeigt:- Folge von Ukraine-Krieg und Zinsanstieg: In 75 von 79 Großstädten sind dieMieten von 2021 auf 2022 gestiegen- Millionenstädte immer kostspieliger: München (+4 Prozent), Hamburg (+7Prozent), Köln (+2 Prozent) und Berlin (+5 Prozent)- Stuttgart nach Anstieg von 3 Prozent inzwischen teurer als Frankfurt (-1Prozent)- Größte prozentuale Zuwächse in kleineren Großstädten: Lübeck (+13 Prozent) undPotsdam (+11 Prozent)Der Anstieg der Mieten in deutschen Großstädten hat sich im vergangenen Jahrdeutlich beschleunigt. In 75 von 79 untersuchten Städten haben sich dieAngebotsmieten von 2021 auf 2022 erhöht - in der Spitze sogar um 13 Prozent. Daszeigt eine aktuelle Analyse von immowelt, für welche die Angebotsmieten vonBestandswohnungen (ohne Neubau, 40 bis 120 Quadratmeter) in 79 ausgewähltenGroßstädten untersucht wurden. Nachdem die Mietpreisentwicklung 2021 spürbar anDynamik verloren hatte, ist es 2022 vielerorts wieder zu deutlicheren Anstiegengekommen. So sind die Angebotsmieten im vergangenen Jahr in 34 Städten ummindestens 5 Prozent nach oben geklettert - 2021 war dies nur in 23 Städten derFall. Zum einen liegt das am starken Anstieg der Bauzinsen innerhalb dervergangenen 12 Monate. Viele Menschen können sich folglich den Immobilienkaufnicht mehr leisten und die Nachfrage nach Mietobjekten steigt, was dieMietpreise wiederum nach oben treibt. Zum anderen hat der Zuzug von Geflüchtetenaus der Ukraine für zusätzlichen Druck auf dem Mietmarkt gesorgt. Neben densteigenden Kaltmieten werden Mieter auch durch die wachsenden Nebenkosten immerstärker belastet.Millionenstädte werden immer teurerIn den ohnehin teuren Metropolen haben sich Mietwohnungen von 2021 auf 2022weiter verteuert. In München sind die Angebotsmieten im Vergleich zum Vorjahr um4 Prozent gestiegen und liegen aktuell im Median bei 18,70 Euro proQuadratmeter. Vor einem Jahr zahlten Wohnungssuchende in Deutschlands teuersterGroßstadt noch 18 Euro für den Quadratmeter. In Hamburg haben sich die Mietenvon Bestandswohnungen innerhalb von 12 Monaten sogar um 7 Prozent erhöht undliegen derzeit bei 12,50 Euro. Etwas günstiger wohnen Mieter in Berlin (10,90Euro) und Köln (11,90 Euro), wenngleich die Quadratmeterpreise auch dortzugelegt haben. In der deutschen Hauptstadt sind die Angebotsmieten von 2021 auf2022 um 5 Prozent geklettert, in Köln beträgt der Zuwachs 2 Prozent. DieAnstiege in den deutschen Millionenstädten liegen vor allem an der ungebrochenhohen Nachfrage auf dem Mietmarkt bei gleichzeitig begrenztem Angebot. Die