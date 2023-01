QMD Services erhält Zulassung als Benannte Stelle für IVD

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Meilenstein für die Medizinproduktebranche in ÖsterreichNach sieben Jahren Vakanz hat Österreich wieder eine nationale Zulassungsstellefür In-vitro-Diagnostika (IVD). QMD Services erhielt nach mehr als dreijährigerVorbereitungszeit am 23.12.2022 die Zulassung als europäischeKonformitätsbewertungsstelle nach der In-vitro-Diagnostika-Verordnung. HeimischeHersteller von Produkten zur medizinischen Diagnose von biologischen Probenhaben nun wieder eine nationale Anlaufstelle. Für die österreichischeMedizinproduktebranche ist dies ein bedeutender Meilenstein zur Sicherung desStandortes. Unterstützung dafür kam zu einem großen Teil von den BundesländernWien und Oberösterreich sowie von Niederösterreich, Steiermark und Tirol.Die 2017 veröffentlichte EU-Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR)sollte die Sicherheit für Patientinnen und Patienten erhöhen. Durch diestrengeren Vorgaben hat sich die Anzahl der zulassungspflichtigen Produktevervielfacht, da nun deutlich mehr In-vitro-Diagnostika eineKonformitätsbewertung benötigen, für die nach der alten Verordnung noch keinegefordert wurde. Dieser neue rechtliche Rahmen führte für alle Hersteller vonIVD-Produkten zu längeren Entwicklungszeiten und höheren Kosten, änderte aberauch die Kriterien für die überprüfenden Stellen. "Der Mangel an BenanntenStellen ist eklatant! Für die Konformitätsbewertung von IVDs stehen in ganzEuropa - mit der QMD Services - nur acht Stellen zur Verfügung. Hier ist es nungelungen, Österreich wieder in eine ausgezeichnete Marktposition zu bringen undeine Benannte Stelle als wichtiges Element der Gesundheitsinfrastruktur zuetablieren", umreißt QMD Services Geschäftsführerin Dr. Anni Koubek dieschwierige Ausgangslage.Langwieriger ZulassungsprozessNach der Antragstellung im Oktober 2019 durchlief die Tochterfirma der QualityAustria, QMD Services, einen komplexen Prozess unter der Verfahrensleitung derheimischen Behörde und der EU-Kommission. Nun haben die rund 600österreichischen Unternehmen aus der Medizinproduktebranche wieder einennationalen Ansprechpartner. QMD Services ist seit 23.12.2022 berechtigt,Konformitätsbewertungstätigkeiten für In-vitro-Diagnostika durchzuführen. Dasheißt, dass zum Beispiel Labortests für Blut- und Harnproben, Schwangerschafts-und Blutzuckertests, PCR- und Antigen-Tests zur Diagnose von COVID-19 und vielesmehr in Zukunft direkt in Österreich zertifiziert werden können. "Schon alleindie Vorbereitungszeit zeigt, wie komplex dieses Thema und das europäischegesetzliche Prüfverfahren ist. Da QMD Services nicht schon zuvor als BenannteStelle für die vorangegangenen Gesetzgebungen tätig war, freuen wir uns umso