Atco Mining erwirbt das Highland Project im St. Georges Basin auf Grundlage einer historisch definierten Schwerkraftanomalie

Vancouver, British Columbia, 10. Januar 2023 – Atco Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Atco“) (CSE: ATCM; Frankfurt: QP9) freut sich bekannt zu geben, dass ein neues Projektgelände an der Westküste Neufundlands abgesteckt wurde. Das neu abgesteckte Projekt mit dem Namen The Highland Salt Project (das „Projekt“) ist zu 100 % in Besitz von Atco und grenzt unmittelbar an das von der Firma Triple Point Resources (neu ausgegliederte Gesellschaft von Atlas Salt) betriebene St. Fintan’s Salt Project. Zusätzlich grenzt es an das bereits vom Unternehmen explorierte Projekt Apollo. Das Highland Salt Project umfasst eine Konzessionsfläche von insgesamt 975 Hektar.