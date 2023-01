Lidl fördert nachhaltige und gesunde Ernährung / Frische-Discounter will aktiv die Transformation zu einer zukunftsfähigen Ernährung vorantreiben (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Wimpfen (ots) - Als Lebensmitteleinzelhändler mit derzeit rund 3.200Filialen in Deutschland erreicht Lidl täglich Millionen Kunden und trägt miteiner großen Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs zu deren Ernährung bei.Dabei ist sich der Frische-Discounter der Tatsache bewusst, dass die Ernährungwesentliche Auswirkungen auf das Klima, die Biodiversität sowie auf dieGesundheit hat. Lidl stellt sich seiner Verantwortung als Handelsunternehmen undseiner wichtigen Vermittlerrolle zwischen Lebensmittelerzeugern und Kunden undmöchte aktiv die Transformation zu einer zukunftsfähigen Ernährung vorantreiben.Mit einer Strategie zur bewussten Ernährung setzt sich das Unternehmenganzheitliche, verbindliche Ziele, um seinen Kunden bis 2025 das beste Angebotfür eine bewusste, gesunde und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigenPreis zu bieten. Denn Lidl ist überzeugt: Bewusste Ernährung mit gesunden undnachhaltigen Produkten darf weder kompliziert noch teuer sein. "Wir möchten mitden Maßnahmen im Rahmen unserer Strategie für bewusste Ernährung einennachhaltigeren Konsum und gesünderen Lebensstil in die Breite tragen", soChristoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl in Deutschland.Konkret beinhalten diese Maßnahmen unter anderem folgende Bausteine, für diesich Lidl an den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Planetary Health Dietorientiert. Diese wurde 2019 von unabhängigen Wissenschaftlern derEAT-Lancet-Kommission entwickelt und basiert maßgeblich auf einerpflanzenbasierten sowie ballaststoffreicheren Ernährung:Ausbau des pflanzlichen SortimentsDie Erzeugung tierischer Produkte ist sehr ressourcenintensiv. Daher wird Lidlbis 2025 den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen in seinem Sortimentkontinuierlich erhöhen, unter anderem mit dem Ausbau veganer Produkte wie derEigenmarke "Vemondo". Bereits ab 2023 ermittelt der Frische-Discounter alserster deutscher Lebensmitteleinzelhändler den Anteil tierischer Proteinquellenim Vergleich zu pflanzenbasierten Eiweißlieferanten in seinem Sortiment undmacht diesen transparent.Neue Standards im KindermarketingEine gesunde Ernährung wird bereits im Kindesalter erlernt. Ab Geschäftsjahr2023 wird Lidl daher grundsätzlich - mit Ausnahme von Aktionsartikeln zuWeihnachten, Ostern und Halloween - keine ungesunden Lebensmittel mehr an Kinderbewerben. Lidl setzt damit als erster Deutscher Lebensmitteleinzelhändler eineentsprechende Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) um. DerFrische-Discounter fördert zudem das Marketing für eine gesunde und nachhaltigeErnährung von Kindern und wird bis Ende 2025 nur noch Lebensmittel mit