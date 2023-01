Neuer KI-Fonds mit schnellem Wachstum 20 Millionen Euro in 4 Monaten (FOTO)

München (ots) -



- Der am 15. August 2022 aufgelegte Mischfonds Minveo ONE powered by AI

(künstliche Intelligenz) überschreitet trotz schwierigem Umfeld im Dezember

2022 die Schwelle von 20 Millionen Euro.

- Das adaptive und granulare Risiko-Management des Fonds nutzt ein

selbstlernendes System, das Big Data und Machine Learning einsetzt.

- Das Minveo-System bewertet jede einzelne Position täglich neu und kommt durch

präzise Eingriffe besonders in unruhigen Marktlagen zum Tragen.

- Die herausragenden Rendite-Risiko-Metriken des Minveo-Systems wurden vor

Auflage des Fonds unter anderem vom unabhängigen Research-Institut

FondsConsult ausgezeichnet.



Mit Minveo ONE powered by AI (künstliche Intelligenz) hat die Minveo AG hat

einen Mischfonds aufgelegt, dessen Risiko-Management Big Data und Machine

Learning einsetzt. Die Bewertung der Märkte erfolgt pro Position individuell,

täglich vollständig neu und mithilfe eines selbstlernenden neuronalen Netzes,

das seine Heuristiken ebenfalls täglich aktualisiert. Seit der Auflage im August

2022 hat der Fonds trotz herausforderndem Umfeld nun Ende Dezember 2022 die

Schwelle von 20 Millionen Euro verwaltetem Volumen erreicht.