München/Wien/Zürich (ots) -- Durch rückläufige Nachfrage, steigende Kosten und sinkende Preise könnten sichEBIT-Margen der Autobauer in den kommenden zwei Jahren halbieren- Volumenhersteller dürfte die Kaufzurückhaltung ihrer Kundschaft besonders harttreffen- Zulieferer haben aufgrund von hohen Material- und Energiekosten schon längermit rückläufiger Profitabilität zu kämpfen- Mit konsequenten Transformations- und Effizienzmaßnahmen sowie weiterenStrukturverbesserungen machen Autobauer ihre Geschäftsmodelle resilienterMit durchschnittlich rund 8,5 Prozent haben die Automobilhersteller zuletzt eineEBIT-Marge auf Rekordniveau verzeichnet. Im Zuge der durch die Corona-Pandemieausgelösten Materialknappheit und der darauffolgenden Unterversorgung mitHalbleitern, hatten sie sich auf höherwertige Modelle und margenstarke Kanälekonzentriert und höhere Preise durchgesetzt. Doch nun brechen auch für dieAutobauer härtere Zeiten an. Zum einen verbessert sich die Versorgungslage beiHalbleitern, zum anderen verschlechtert sich die gesamtwirtschaftliche Situationdeutlich. In der Folge setzt ein Verdrängungswettbewerb ein, und die hohenPreise werden aufgrund von verkaufsfördernden Maßnahmen wieder sinken, währenddie Kosten inflationsbedingt zunehmen. Vor diesem Hintergrund wird dieEBIT-Marge in den kommenden beiden Jahren fallen - und zwar imwahrscheinlichsten Fall, dem sogenannten Hurrikan-Szenario, auf 4 bis 6 Prozentim Durchschnitt der Hersteller (Abbildung). Dies sind Ergebnisse einer aktuellenAnalyse der Automobilindustrie, die die internationale Unternehmensberatung Bain& Company durchgeführt hat."Gemessen am zuletzt erreichten Rekordniveau könnten sich die durchschnittlichenMargen der Autobauer faktisch halbieren", konstatiert Dr. Klaus Stricker,Bain-Partner und Co-Leiter der globalen Praxisgruppe Automotive und Mobilität."Insbesondere Volumenhersteller werden darunter leiden, dass sich ihreKundschaft konjunkturbedingt mit Neuwagenkäufen zurückhalten wird."Hohen Belastungen die Stirn bietenBereits seit zwei Jahren haben die Zulieferer mit einer rückläufigenProfitabilität zu kämpfen. In den ersten drei Quartalen 2022 sank ihredurchschnittliche EBIT-Marge auf nur noch rund 4,5 Prozent. Dabei hatte diesebis zum Ausbruch der Corona-Pandemie mit 5 bis 8 Prozent immer 1 bis 2Prozentpunkte über der Marge der Hersteller gelegen. Einzige Ausnahme waren dieFinanzkrisenjahre 2008 und 2009 gewesen."Die Belastungen für die Automobilzulieferer sind enorm", erklärt DominikFoucar, Bain-Partner und Branchenexperte. "Neben den Folgen der Corona-Pandemie