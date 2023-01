Frankfurt/Zürich (ots) - Die Spitch AG, einer der maßgeblichen Hersteller von

Sprach- und Textdialogsystemen, sagt für das neue Jahr 2023 drei Trends bei der

automatisierten Kundenkommunikation voraus. Erstens werden bei der Konzeption

dieser Systeme zunehmend beide Seiten berücksichtigt: die Kundschaft und die

Belegschaft. Zweitens wird die Qualität der Interaktion zwischen Mensch und

Maschine durch die verstärkte Nutzung maschinellen Lernens (Machine Learning,

ML) deutlich zunehmen. Und drittens wird sich Künstliche Intelligenz (KI)

zusehends über alle Aspekte der Kommunikation hinweg durchsetzen.



CX-Schnittstelle berücksichtigt beide Seiten





Bei der Kundenkommunikation (Customer Experience, CX) geht Spitch davon aus,dass künftig nicht nur die möglichst perfekte Erfüllung der Kundenbedürfnisse imMittelpunkt steht, sondern auch auf Unternehmensseite rapide Fortschritte zuverzeichnen sein werden. So erlauben zusätzliche Analytikfunktionen denKundenberatern den Kunden besser zu verstehen und punktgenauer auf dessenBedürfnisse einzugehen. Gleichzeitig wird damit auch die Rolle und Funktion derKundenberater qualitativ aufgewertet und damit auch deren Zufriedenheit im Jobgesteigert.Maschinelles Lernen verbessert die Dialoge deutlichZudem wird maschinelles Lernen dafür sorgen, dass die Qualität derautomatisierten Dialoge deutlich zunimmt. Dazu gehört, dass die Systemezusehends den Kontext von Anfragen und Anmerkungen der Kunden verstehen, undsomit zielgerichteter darauf reagieren können. Dank Low-Code- undNo-Code-Konzepten können Dialogsysteme künftig noch einfacher an spezifischeAnforderungen angepasst werden.KI-Trend hin zu einer intelligenten GesamtlösungBei Artificial Intelligence (AI) bzw. Künstlicher Intelligenz (KI) geht Spitchvon einer zunehmenden Integration einzelner Module zu einer intelligentenGesamtlösung aus. Auch dazu gibt das Unternehmen ein Beispiel: Sprachbiometrielässt sich nicht nur dazu nutzen, um Anrufer am Telefon eindeutig zuidentifizieren, sondern auch, um individuelle Dialoge aufzusetzen, je nachdem,wer anruft.Trend zu "Conversational AI" mit natürlichen DialogenAus allen drei Entwicklungen leitet Spitch einen Trend zu "Conversational AI"ab. Dieser umfasst den Einsatz von Sprachcomputern und Textdialogsystemen mitKünstlicher Intelligenz, die es Kunden ermöglichen, in natürlich gesprochenerSprache bzw. Text mit Unternehmen und Behörden in Kontakt zu treten. Bei einemAnruf fragt statt herkömmlicher Drücken-Sie-1-2-oder-3-Telefonmenüs eineangenehme Computerstimme "Was kann ich für Sie tun?" und der Anrufer kann mitseinen eigenen Worten sagen, worum es geht. Das System erkennt das Anliegen undstellt zum passenden Ansprechpartner durch oder kann möglicherweise sogar dieAuskunft automatisch geben. Ebenso wird der Dialog über Messagingsystemeunterstützt, wobei man flexibel zwischen Text und Sprache wechseln kann. So kannbeispielsweise eine per Message-Kommunikation begonnene Anfrage mit einemTelefonat fortgesetzt werden, wobei alle per Text übermittelten Informationenfür das Gespräch bereitstehen.Die Spitch AG (https://spitch.ai/de/) mit Präsenz in zahlreichen europäischenLändern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbieter von Sprach-und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systeme verstehennicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn des Gesagten.Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, die NaturalLanguage Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning(ML) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedliche Module aufGrundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einer kundenspezifischenLösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaften Call- undContact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, derAutomobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichenDienst. Mehr als 50 Millionen Interaktionen wurden 2021 über Spitch-Systemeabgewickelt und das Wachstum geht weiter.