Fazit: Zwei aggressive Bohrkampagnen in den beiden Jahren 2021 und 2022 haben ausgereicht, um das Weltklasseformat einer Lagerstätte anzudeuten, die zuvor völlig unbekannt war. Das allein wäre schon eine spektakuläre Leistung für ein Junior-Bergbauunternehmen. Da die Surebet-Entdeckung aber in viele Richtungen noch offen ist, bestehen beste Chancen, dass die Entdeckung in der kommenden Saison noch größer wird. Zusätzlich hat Goliath im Jahr 2022 aber schon mehrere neue Entdeckungen von hochgradigen Adermineralisierungen auf dem riesigen Grundstück Golddigger gemacht. Im Mittelpunkt steht eine nach Nordosten verlaufende Verwerfung, die das gesamte Lizenzgebiet durchschneidet, wobei insbesondere der Nordosten weitere vielversprechende Ziele zu bieten scheint (siehe Abbildung 2). Existieren weitere Surebet-Zonen? Wir freuen uns schon auf die Antworten, die die kommende Saison geben wird.

Abbildung 2: Die Erkundung von Golddigger steht erst am Anfang. Die Surebet-Entdeckung liegt in einem 8 mal 3,5 Kilometer breiten Korridor, den Goliath als ergiebiges Explorationsziel identifiziert hat.

Quinton Hennigh, technischer und geologischer Direktor des strategischen Investors Crescat Capital kommentierte: „Die Ergebnisse von Goliaths Bohrsaison 2022 haben sich als ähnlich stark erwiesen wie jene von 2021. Es scheint, dass entlang der Zone Surebet in der Nähe der großen, nach Nordosten verlaufenden Verwerfung, die dieses Gebiet durchschneidet, ein durchgehend hochgradiges Gebiet aufleuchtet. Obwohl die Art dieser Struktur bisher unbekannt war, deuten die Bohrergebnisse aus dem Jahr 2022 darauf hin, dass es sich tatsächlich um eine Zubringerzone für das gesamte Surebet-Mineralisierungssystem handelt. Wichtig ist, dass es hier mehrere übereinander liegende mineralisierte Strukturen zu geben scheint, die möglicherweise eine beträchtliche Tonnage an hochgradiger Mineralisierung beherbergen könnten.“

Von den insgesamt 92 Bohrungen, die Goliath Resources Limited ( TSXV: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF ) während der beiden Bohrsaisons 2021 (24) und 2022 (68) auf seiner Surebet-Entdeckung auf dem Grundstück Golddigger im Goldenen Dreieck, B. C., niedergebracht hat, waren 89 erfolgreich. Daraus ergibt sich eine starke Trefferquote von 96,74%. Gestern hat das Unternehmen wie erwartet den letzten Satz der Ergebnisse aus dem Jahr 2022 veröffentlicht. Erneut waren 22 von 23 der neu gemeldeten Bohrlöcher innerhalb des 1,6 Quadratkilometer großen Gebiets in der Zone Surebet erfolgreich. Sie durchschnitten breite hochgradige Abschnitte mit Gold-Silber-Mineralisierung, was die Kontinuität dieses neu entdeckten großen Goldsystems belegt.

Disclaimer