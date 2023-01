Heiko Hauser "Ich bin glücklich bei Plansecur" / Neuer Chef der Finanzberatungsgruppe Plansecur zieht erste Bilanz nach 100 Tagen

Kassel (ots) - Nach rund 100 Tagen im Amt zieht der neue Geschäftsführer der

Finanzberatungsgruppe Plansecur, Heiko Hauser, eine erste Bilanz. Er sagt: "Ich

bin dankbar und glücklich in meiner neuen Position. Hier kann ich mit einem

tollen Team das erfolgreiche Geschäftsmodell der Plansecur weiterentwickeln und

werteorientierte Finanzberatung für unsere Kunden spür- und erlebbar werden

lassen." Der neue Plansecur-Chef kommt von der Allianz, wo er 21 Jahre lang in

verschiedenen Aufgaben im Außen- und im Innendienst tätig war.



Die Brücke zum Wechsel zu Plansecur liegt indes weniger darin, dass auch das

vorige Unternehmen auf dem Finanzsektor tätig ist, sondern in Hausers

ehrenamtlichem Engagement als Ritter des Johanniterordens. Heiko Hauser sagt:

"Die bei den Johannitern selbstverständliche Orientierung am Menschen, die

Wertschätzung den Menschen gegenüber, finde ich bei Plansecur ganz ähnlich

wieder. Was ich jahrzehntelang ehrenamtlich erleben durfte, erfahre ich nun auch

in meinem Beruf." Plansecur will den Firmenslogan "Weil wir wertschätzen" im

doppelten Sinne des Wortspiels verstanden wissen, als menschliche Wertschätzung

und im Sinne der Entwicklung der Vermögenswerte der Kundschaft.