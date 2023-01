Patent für RECCE-Antiinfektiva in Australien gewährt

Sydney Australien, 10. Januar 2023: Recce Pharmaceuticals Limited (ASX:RCE, FWB:R9Q), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das australische Patentamt Recce eine Absichtserklärung zur Gewährung eines Patents für die Patentfamilie 3 – „Antivirale Substanz und Behandlungsmethode bei Vireninfektion“ (Anti-Virus Agent and Method for Treatment of Viral Infection) übermittelt hat.