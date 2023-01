DAX - Fibonacci-Fächer im Fokus

Im Fokus steht aktuell der Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von etwa 14.750 Punkten. Gelingt dem DAX hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer oder dreht der DAX hier wieder nach unten ab?

Dazu ist weiter genau auf die Entwicklung im S&P 500 zu achten, der sich aktuell unverändert in der Ichimoku-Wolke im Tageschart befindet und am Vortag an dessen oberer Begrenzung bei 3.950 Punkte nach unten abgeprallt ist. Der S&P 500 ist zudem mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen und könnte nun vor einem weiteren Rücklauf stehen.