Sowohl Moderna als auch BioNTech verfügen dank hoher Erlöse aus dem Covid-Impfstoff-Geschäft über enormen finanziellen Spielraum. Ungewiss bleibt dagegen, wie sehr die Konzerne auf längere Sicht vom Covid-Boom profitieren. Moderna stellt sich auf eine Wachstumsdelle ein. Die Lockerung der Coronaregeln in China und die dadurch zu erwartenden Fallzahlen könnten diese Delle aber abflachen. BioNTech-Pfizer und Moderna haben aufgrund der MRNA-Technologie einen Geschwindigkeitsvorteil bei der Anpassung an den jeweiligen Virenstamm. In den kommenden Jahren wird Moderna höchstwahrscheinlich auch Erfolge in der Krebstherapie erzielen. Hier ist einiges in der Produktpipeline. Das Unternehmen nutzt diese Ressourcen, um ein breites Programm an Neuentwicklungen sowohl im Impfstoffbereich als auch in der Onkologie voranzutreiben.

Moderna notiert seit Dezember 2018 an der Börse und hat aufgrund der Coronapandemie eine beachtliche Aufwärtssequenz ausgebildet. Am Freitag, den 21 Februar 2020, stand die Aktie noch bei 18,55 USD. Am Dienstag, den 10. August 2021, war der Kurs bereits auf 497,49 USD gestiegen und markierte das All Time High. In der Spitze entspricht dies einer Steigerung um das 27-Fache. Diese Übertreibung wurde aber bis zum 9. März 2022 korrigiert. Ab dem 9. März wurde eine Seitwärtsrange mit der Unterstützung bei 121,26 USD etabliert und fünf Mal getestet, ohne je signifikant unterschritten zu werden. Die obere Begrenzung der Range bei 182,65 USD wurde am 13. Dezember 2022 für 15 Tage überwunden. Seit 28. Dezember 2022 notiert das Papier abermals im Bereich dieser Marke. Durch die Abkehr Chinas von der Null-Covid-Politik sollten weltweit wieder die Fallzahlen steigen, was indirekt auch Moderna in die Hände spielen könnte. Unter dieser Prämisse sollten auch die zukünftigen Umsätze und Gewinne weniger drastisch zurückgehen als aktuell geplant und einem potenziellen Kursverlust entgegenwirken.

Moderna Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: