Mit dem Coaching-Business nicht profitabel? Experte verrät 5 Fehler, die Coaches & Experten ihren Erfolg kosten (FOTO)

Bad Vilbel (ots) - Unternehmenscoach Djurat Sherzad unterstützt Coaches undExperten dabei, sich ein langfristig profitables Business aufzubauen. Hierfürsetzt der Profi auf die Skalierung in Verbindung mit bewährten Strategien, diezu messbarem Erfolg über das World Wide Web hinaus führen.Coaches, Trainer und Berater transformieren das Leben ihrer Kunden. Die Expertenunterstützen sie dabei, lange gehegte Ziele zu erreichen und sich endlich dieeigenen Herzenswünsche zu erfüllen. Wenig verwunderlich also, warum sichCoaching-Dienstleistungen seit vielen Jahren einer starken Nachfrage erfreuen.Jedoch schafft es nicht jeder Experte, sein Know-how entsprechend zu vermarkten.Unternehmenscoach Djurat Sherzad kann das bestätigen: "Viele Coaches & Expertenschaffen es nicht, regelmäßig Neukunden zu generieren." Ein Grund hierfür seienfehlende, funktionierende Prozesse. "Bei ihnen läuft viel über Empfehlungen,Networking oder Kaltakquise. Mit Online-Marketing sind sie aber noch nie inBerührung gekommen." Im digitalen Zeitalter ist das fatal. Glücklicherweisekönnen Experten ihr Coaching-Business transformieren, indem sie die Tragweiteihrer fehlenden Online-Sichtbarkeit erkennen und proaktiv verändern. ImFolgenden hat Djurat Sherzad verraten, welche fünf Fehler Coaches & Expertenvermeiden sollten, um online erfolgreich zu werden und zahlungskräftige Kundenfür ihr Angebot zu gewinnen.Fehler 1: Unseriöse Altlasten im Internet nicht beseitigenUnpassende Bilder, Videos und Beiträge im Netz können das Vertrauen in einenCoach massiv schmälern. Dennoch unterschätzen viele Coaches & Experten, wienegativ sich unseriöser Content auf ihr aktuelles Angebot wirklich auswirkt. Umzahlungskräftige Wunschkunden zu erreichen, ist es daher unabdinglich, dieeigene Online-Präsenz zu optimieren und sie von Altlasten zu befreien. Dabeisollten sich Berater immer fragen, welche Reibungspunkte zwischen dem eigenenAngebot und dem online präsentieren Bild entstehen können, die Interessentenmöglicherweise abschrecken. Während Fotos und Videos vom Arbeitsalltag mitseriösem Auftritt das Angebot stärken, sollten Altlasten aus Jugendzeiten oderfeuchtfröhlichen Firmenfeiern eher gelöscht werden.Fehler 2: Zu perfektionistisch seinPerfektion mag zwar erstrebenswert scheinen, ist in vielen Fällen aber nichtzielführend. So steht der vermeintliche Perfektionismus dem Angebot allzu oft imWeg und kann im schlimmsten Fall sogar zur Sabotage des eigenen Angebots führen.Statt ständig weiter optimieren zu wollen, sollten Berater und Coaches ihren