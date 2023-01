Steinbruch Sooneck startet mit vollen Auftragsbüchern ins neue Jahr

Trechtingshausen (ots) - Betriebsleiter Stephan Abraham: "Keine Spur von

Rezession."



Bis Ende 2023 soll Trechtingshausen über einen der modernsten Maschinenparks im

Vergleich der Steinbrüche in Europa verfügen.



Die Hartsteinwerke Sooneck GmbH (Trechtingshausen bei Bingen nahe der

rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz) ist mit vollen Auftragsbüchern ins

Jahr 2023 gestartet. "Wir sehen keine Spur von Rezession, sondern blicken voller

Zuversicht ins neue Jahr", erklärt Betriebsleiter Stephan Abraham. Die

Auftragslage sei "stabil und vielversprechend".





Als einer der erfolgreichsten Umsatzträger hat sich der Rheinstein-Ton erwiesen.Der Begriff für das zuvor in der Branche als "Filterkuchen" bekannteTon-Schluff-Feinsand-Gemisch aus dem Gestein des Rheinischen Schiefergebirgeswar erst im vorletzten Jahr eingeführt worden. Der Rheinstein-Ton eignet sichbesonders gut für Dach- und Mauerwerkziegel sowie Fassaden- und Pflasterklinker."Hohe Qualität und ein äußerst marktgerechter Preis", benennt Stephan Abrahamdie Erfolgsfaktoren. Die anhaltend hohe Nachfrage sei allerdings keineswegs aufden Rheinstein-Ton beschränkt, sondern "umfasst beinahe die gesamteProduktpalette", freut sich Steinbruch-Chef Abraham. Der im Steinbruch gewonneneQuarzit dient als Material für zahlreiche bauliche Maßnahmen. Dazu gehören derBeton-, Wasser-, Straßen- und Galabau sowie die keramische Industrie.Exponierte Neuanschaffungen im letzten JahrDas vergangene Jahr war von einer Reihe exponierter Neuanschaffungen imMaschinenpark gekennzeichnet, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.Dazu gehören insbesondere ein großer Hydraulikbagger vom Typ Cat 374 und einneuer Muldenkipper mit der Bezeichnung 775 G. Beide stammen von Caterpillar undwerden einer neuen Generation moderner Erdbewegungsmaschinen und Baufahrzeugezugerechnet. Diese "Next Generation" zeichnet sich vor allem durch höhereProduktionsleistung, längere Lebensdauer, Digitalisierung auf aktuellem Niveau,mehr Sicherheit, niedrigere Wartungskosten und nicht zuletzt einen besondersschonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen unserer Erde aus. DazuBetriebsleiter Abraham: "Die neuen Modelle stellen beim Energie- undEmissionsmanagement die Spitze der Technik dar, so dass wir unseren Beitrag zurErhaltung unseres Planeten leisten.""Im neuen Jahr sind weitere Inbetriebnahmen neuer Maschinen im Steinbruchvorgesehen", erklärt Stephan Abraham. Er blickt voraus: "Bis Ende 2023 werdenwir in Trechtingshausen über einen der modernsten Maschinenparks im Vergleichder Steinbrüche in Europa verfügen."Synergien mit der de Beijer GroupNeben der Modernisierung im Trechtingshäuser Steinbruch haben die HartsteinwerkeSooneck 2022 die Synergien mit der Firmengruppe de Beijer Group, zu der siegehören, ausgebaut. So wird seit letztem Jahr auf einem Umschlagplatz für Rohstoffe in Duisburg, der ebenfalls zur Gruppe gehört, Gestein ausTrechtingshausen vorgehalten. Bei Bestellungen aus dem Ruhrgebiet kann die Waredadurch schneller vor Ort bereitgestellt werden. Das Rhein-Main-Gebiet wirddirekt aus dem Steinbruch heraus beliefert. Für Großaufträge aus anderen TeilenDeutschlands und dem Ausland unterhalten die Hartsteinwerke Sooneck eine überFörderbänder an den Steinbruch angebundene eigene Schiffsbeladungsanlage. DieKombination aus eigenem Abbau und eigener Logistik stellt einen wesentlichenWettbewerbsvorteil des mittelständischen Konzerns mit rund 75 Mitarbeitendendar.Langfristige KundenbeziehungenSeit ihrer Gründung legt die de Beijer Group (https://debeijer.de/) höchstenWert auf langfristige Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Partnern. DieKunden erhalten eine umfassende Betreuung von der Beratung bei der Auswahl undAnwendung der Rohstoffe bis hin zur pünktlichen Lieferung am Bestimmungsort.Nachhaltigkeit ist auch beim Abbau und Transport angesagt: Die Gruppe trägt mitStolz das Nachhaltigkeitssiegel "NL Greenlabel".Pressekontakt:Weitere Informationen: Hartsteinwerke Sooneck GmbH,Wilhelmus-de-Beijer-Straße 1, 55413 Trechtingshausen,E-Mail: mailto:info@debeijer.de, Internet: http://www.debeijer.dePressebüro (nur für Presse): euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 973150, E-Mail: mailto:team@euromarcom.de,Internet: http://www.euromarcom.de, http://www.facebook.com/euromarcom (like ifyoulike-:)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147656/5412715OTS: Hartsteinwerke Sooneck GmbH