Einstellungsabsicht deutscher Unternehmen bleibt positiv / Personaldienstleister legt Arbeitsmarktbarometer für Q1/2023 vor

Frankfurt am Main (ots) -



- 33 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen Neueinstellungen

- Frankfurt und das Ruhrgebiet zeigen sich stabil, Einstellungspläne in Berlin

sowie im Norden und Osten schwächen sich etwas ab

- Fachkräftemangel hält weiter an, vor allem in der Finanz- und

Immobilienbranche, im Industriesektor sowie im Gesundheitswesen



33 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen für das 1. Quartal 2023

Neueinstellungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Personaldienstleister

ManpowerGroup erhobene weltweite Arbeitsmarktstudie, für die in Deutschland im

Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 25. November 1.022 Unternehmen befragt wurden.

Der Netto-Beschäftigungsausblick (NBA) liegt - nach Abzug der üblichen

saisonalen Schwankungen - bei insgesamt plus 17 Prozent. Damit fällt er im

Vergleich zum Vorquartal um drei Prozentpunkte und zum Vorjahreszeitraum um 17

Prozentpunkte.