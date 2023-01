SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fällt in Mecklenburg-Vorpommern am 2. Februar. Dies hat das Kabinett in Schwerin am Dienstag beschlossen, wie ein Sprecher von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) bestätigte. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet./ili/DP/mis

